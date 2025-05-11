Çiçekle evlatlarımın mezarına gidiyorum

O gün geldiğinde bana yaptıkları sürprizleri anımsarım o anları düşünürüm. Ben çok şanslı bir anneydim. Gözümden akan bir damla yaşa kıyamayan iki evladım vardı. Anneler gününde benim için ellerinden ne geliyorsa yaparlardı çiçekler, hediyeler, yemek hazırlığı o gün içinde hiç bir şey yapmama izin vermezlerdi. Çok mutlu olurdum. Şimdi anneler gününü kızımın en sevdiği papatyaları, oğlumun en sevdiği gülleri alır mezarlığa gider onlarla bir annenin kutlayacağı en acı kutlamayı yaparım. Onlarla yaptıklarını konuşur anlatırım. Kimi zaman güler kimi zaman ağlarım. Sonrasın da ise içimde hiç bir zaman sönmeyecek bir acı ile dönerim" dedi.