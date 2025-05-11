Çiçekle evlatlarımın mezarına gidiyorum

Aydemir ailesi, 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremlere Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalandı. 8 katlı apartmanın son katında oturan ve evlerini depremden 1,5 yıl önce alan Aydemir ailesinin oturduğu bina depremle birlikte yerle bir oldu.
Hülya Aydemir enkaz altında kaldı. Aydemir, 5,5 saat sonra bölgeye gelen askerler tarafından enkaz altından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Aydemir'in sağ bacağı kurtarılamadı. KKTC'de bulunan Lefke Avrupa Üniversitesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi oğlu Alperen (20), psikolog kızı Esenay (26) ve uzman çavuş emeklisi 28 yıllık hayat arkadaşı Mahmut Aydemir (55) ise hayatlarını kaybetti. Adıyaman'da yaşayan Aydemir ise sık sık Ankara'ya gidip tedavisini sürdürüyor.
'ANNELER GÜNÜ YAKLAŞTIĞINDA İÇİM ACIR'
Her anneler günü yaklaştığında içinin acıdığını belirten Hülya Aydemir, "Ben annemi anneler gününde kaybettim o günden sonra yıllarca anneler gününü kutlamak pek de içimden gelmezdi. Fakat bir gün benim de anneler günümün kutlanmayacağını hiç düşünmemiştim. Depremde iki evladını kaybeden bir anne için en acı durum.
O gün geldiğinde bana yaptıkları sürprizleri anımsarım o anları düşünürüm. Ben çok şanslı bir anneydim. Gözümden akan bir damla yaşa kıyamayan iki evladım vardı. Anneler gününde benim için ellerinden ne geliyorsa yaparlardı çiçekler, hediyeler, yemek hazırlığı o gün içinde hiç bir şey yapmama izin vermezlerdi. Çok mutlu olurdum. Şimdi anneler gününü kızımın en sevdiği papatyaları, oğlumun en sevdiği gülleri alır mezarlığa gider onlarla bir annenin kutlayacağı en acı kutlamayı yaparım. Onlarla yaptıklarını konuşur anlatırım. Kimi zaman güler kimi zaman ağlarım. Sonrasın da ise içimde hiç bir zaman sönmeyecek bir acı ile dönerim" dedi.