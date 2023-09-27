Çiçeklerine bakmak için çıktığı damdan düşüp öldü

Kayseri'nin Merkez Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Caddesi üzerinde bulunan apartmanda oturan Mustafa Üzel, 4. katta bulunan terasındaki çiçeklerini suladı. Daha sonra çiçeklerini düzenlemeye başlayan Üzel, saksıların yerini değiştirdi sırada dengesini kaybetti.

4. kattan yere çakılan Mustafa Üzel'i gören komşuları 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak kayseri Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Mustafa Üzel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.