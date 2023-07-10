Cide Kaymakamı Tuncay Karataş: Tüm ekiplerimizle sahadayız

Gece boyunca ekiplerle birlikte sahada olan Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, etkili olan yağışlar sonrasında meydana gelen taşkınlar nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığını ifade etti.

Taşkınlar nedeniyle bazı mahallelerde bulunan evlerde su basmalarının meydana geldiğini kaydeden Kaymakam Karataş: "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımızı harekete geçirdik. İlk etapta taşkınların meydana geldiği evleri tespit edeceğiz. Yarına kadar en geç ilk ödemeleri yapacağız. Ayrıca evleri su basan vatandaşlarımız bizlere ulaşırlarsa onlarında kısa sürede tespitini yapacağız. Evleri oturulamayacak durumda olan vatandaşlarımızı otellere yerleştireceğiz ve hiçbir ücret talep etmeyeceğiz. Ayrıca araçları zarar gören vatandaşlarımız için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri gereken tespitleri yapacak" dedi.

Cide-Kurucaşile-Bartın yolu sel nedeniyle kapalı bulunduğunu ve güvenlik gerekçesiyle bir süre daha kapalı kalacağını kaydeden Kaymakam Karataş: "Güvenlik gerekçesiyle bir süre daha kapalı tutacağız. İlerleyen saatlerde duruma göre kontrollü olarak açacağız. Bazı köy ve mahallelerimizde sıkıntılarımız var. Tüm araçlarımızı problem olan köy ve mahallelerimizde görevlendirdik. Çalışmalar devam ediyor. Loç Vadisi girişinde heyelanlar meydana geldi. Karayolları ekipleri o bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Çok büyük bir problemimiz yok. Yağışların şiddeti azaldı. Geceden beri tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız. Yaralarımızı hızlı bir şekilde saracağız" diye konuştu.

BİR UYARI DA İNEBOLU BELEDİYESİ'NDEN

İnebolu Belediyesi tarafından yağış uyarısı geldi. Belediye tarafından yapılan açıklamada; "Tüm vatandaşlarımızın dikkatine' denildi.

Meteorolojinin verilerine göre Kastamonu'da bugün de yağış bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel olarak şiddetli ve aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bugün öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlar yaşanabileceği tahmin ediliyor.

İnebolu Belediyesi yapılan uyarıların vatandaşlar tarafından dikkate alınmasını istedi.