Haberler Yaşam Haberleri Cide'de karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor
Giriş Tarihi: 3.4.2023 20:24 Son Güncelleme: 3.4.2023 20:49

Cide'de karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde dümeni kilitlendiği için karaya oturan yük gemisini kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Cide’de karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan Gürcistan'ın Poti Limanı'na giden Antigua Barbuda bayraklı Maren adlı konteyner gemisi Cide ilçesine bağlı Alayazı Köyü mevkiinde karaya oturdu. Dümen kilitlenmesi nedeniyle kıyıya sürüklendiği öğrenilen yük gemisi için TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri bölgede tedbir amaçlı kontrollerini sürdürüyor. Öte yandan karaya oturan yük gemisinin kurtarılması için çevre illerden istenen ve gemiyi çekmek üzere bölgeye gelen römorkör yardımıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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Cide'de karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor
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