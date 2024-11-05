Çiftçi ikizler ata topraklarına sahip çıkıyor

İzmir'de yaşayan ve farklı şehirlerde okudukları üniversitelerden ziraat mühendisi olarak mezun olan ikiz kız kardeşler Necla ve Hatice Andaç (23), ata topraklarına sahip çıkarak çiftçilik yapan ailesinin yanına döndü. Burada organik tarım yapan ve Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından 'Anadolu'nun Yüreğine Dokunanlar İkiz Çiftçiler' isimli kısa filmi de yapılan iki kardeş, yaşıtlarına da örnek oluyor. Seferihisar ilçesinde yaşayan ikiz kardeşlerden Necla Andaç, geçen yıl Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nü bitirdi. Aynı yıl kardeşi Hatice Andaç da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nü tamamladı. Üniversite mezunu iki kardeş, ata topraklarına sahip çıkmak amacıyla Seferihisar'da çiftçilik yapan ailesinin yanına döndü. Burada organik meyve ve sebze üreten ikiz kardeşler, gençlerin tarımdan uzaklaştığı bir dönemde yaşıtlarına da örnek oluyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nü bitirdikten sonra çiftçilik yapan ailesinin yanına döndüğünü söyleyen Necla Andaç, "Ziraat mühendisi oldum ve teorikle uygulamayı birleştirdim. Daha bilinçli şekilde üretim yapıyorum. İzmir'de yetişen, manavlarda satılan çoğu sebze ve meyveyi üretiyoruz. En büyük destekçilerimden biri de ikiz kardeşim" dedi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nü bitirdiğini söyleyen Hatice Andaç da, "Okul bittikten sonra ailemin yanına döndüm. İkizimle birlikte tarla işlerine devam etmeye başladım. Ayrıca 5 sene önce videolarımı annemin de desteğiyle sosyal medyada paylaşmaya başladım. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı da 'Anadolu'nun Yüreğine Dokunanlar İkiz Çiftçiler' adıyla hayatımızı kısa film yaptı" açıklamalarında bulundu. DHA