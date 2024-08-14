Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te kanlı pusu: Çiftçi Sıtkı Annaç tarlasına giderken öldürüldü!
Giriş Tarihi: 14.8.2024 15:44 Son Güncelleme: 14.8.2024 15:54

Gaziantep'te kanlı pusu: Çiftçi Sıtkı Annaç tarlasına giderken öldürüldü!

Gaziantep'te tarlasına giden çiftçi Sıtkı Annaç, komşu köyden bir kişinin saldırısına uğradı. Pompalı tüfekli saldırıda ağır yaralanan Annaç kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma iki köyde de sıkı güvenlik önlemi aldı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te kanlı pusu: Çiftçi Sıtkı Annaç tarlasına giderken öldürüldü!

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin kırsal Bayramlı mahallesinde meydana gelen olayda Sıtkı Annaç (61) traktörüyle tarlasına giderken pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Silah sesi üzerine olay yerine giden köylüler, Sıtkı Annaç'ı kanlar içinde görüne durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Vücuduna 4 mermi isabet eden Annaç, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sıtkı Annaç yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, jandarma cinayet şüphelisi olarak Bayramlı köyüne komşu olan Osmanlı mahallesindeki 1 kişi gözaltına aldı.

Cinayetin ardındın iki köyde de gerginliğin artması üzerine jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

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Gaziantep'te kanlı pusu: Çiftçi Sıtkı Annaç tarlasına giderken öldürüldü!
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