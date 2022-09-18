Çiftçi üzüm parası için sırada beklerken kaza kurşunu ile öldü

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde meydana gelen olayda Çengel Pazarı'nın bulunduğu yere motosikletle gelen 2 kişi aralarında husumet bulunan H.Y.'ye ateş açtı. O sırada, orada bulunan A.B. ve H.Y. ile olayla bir ilgisi olmayan Müddet Özkan (66) kurşun isabet etmesi sonucu kazayla yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Müddet Özkan (66) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayda kullanılan av tüfeği ile birlikte İ.A. adlı şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayda yaralanan 2 kişinin ise tedavisi sürüyor.