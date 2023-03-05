Haberler Yaşam Haberleri Çiftçiler domatesin ihracat yasağına karşı yol kapatarak eylem başlattı
Giriş Tarihi: 5.3.2023 13:19 Son Güncelleme: 5.3.2023 13:21

Çiftçiler domatesin ihracat yasağına karşı yol kapatarak eylem başlattı

Tarım ve Orman Bakanlığı yaşanan fiyat artışları ve 11 ili etkileyen deprem felaketi sebebiyle 14 Nisan'a kadar domates ihracatının kısıtlanmasına karar verdi. Kararı protesto eden domates üreticileri Kaş Kınık karayolu ve Kınık Hal girişini trafiğe kapatarak eylem başlattı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Çiftçiler domatesin ihracat yasağına karşı yol kapatarak eylem başlattı

Kaşlı çiftçiler daha sonra Kınık Hal girişini de trafiğe kapatarak domatesin ihracatına yasak getirilmesini proteste etti. Getirilen ihracat yasağının bir an önce kaldırılmasını isteyen üreticiler, "Bu yasak önceden bilgilendirilmedi. İhracatçının söz verdiği malı karşılamaması durumunda Türkiye Pazar kaybına uğrar. Bir an önce yanlıştan dönülmeli. Bizim ürettiğimiz mallar çok fazla iç piyasa bu malı eritemez. Biz iflas ederiz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından dağıtım merkezlerine yollanan tebliğde 'domates fiyatlarında son günlerde yaşanan anormal fiyat artışları ve 11 ili doğrudan etkileyen deprem afeti nedeniyle gıda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla tedbir alınması ihtiyacının doğduğu' belirtilmişti. Deprem felaketi öncesinde hal fiyatı ortalama 13 TL olan domatesin fiyatı bu hafta 20 liraya kadar yükseldi. Bu da market fiyatlarının 30 lirayı aşmasına sebep olmuştu. Söz konusu kısıtlama bakanlığa veya TAREKS sistemine başvurusu yapılmış işlemleri kapsamıyor. Bunun yanında KKTC, Filistin, Azerbaycan, Suriye'de güvenlik altına alınmış bölgelere ihracat başvurusu da yapılabilmeye devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | 5'li koalisyonun Akşener'siz ilk toplantısı sona erdi: 'Aynı istikamette devam' kararı
Teklif gelirse aday olurum diyen Ersan Şen'e Meral Akşener'den telefon: Adaylık konusunda ciddi misiniz?
Koalisyon masasında kirli pazarlık! İYİ Partili Yiğit Karakış deşifre etti: Kılıçdaroğlu'ndan vekillik vaadi
SON DAKİKA: İYİ Partili Erhan Usta, Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen diyaloğu anlattı: Teklifimizi reddetti...
SON DAKİKA | İYİ Parti'de istifa komedisi: Ayhan Altıntaş önce ayrıldı, sonra 'Geri aldım' dedi
Anadolu Parsı popülasyonu arttı: Hangi illerde görüldüğünü açıkladı!
Son dakika: Muharrem İnce Ümit Özdağ ittifakı da dağıldı!
Kakara kukara
Rahim Ağzı Kanserinin Belirtileri Nelerdir? Rahim Ağzı Kanseri Belirtileri Nasıl Anlaşılır ve Semptomları Neler?
Masadaki kirli pazarlıklar
ARKADAŞINA GÖNDER
Çiftçiler domatesin ihracat yasağına karşı yol kapatarak eylem başlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA