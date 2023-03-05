Çiftçiler domatesin ihracat yasağına karşı yol kapatarak eylem başlattı

Kaşlı çiftçiler daha sonra Kınık Hal girişini de trafiğe kapatarak domatesin ihracatına yasak getirilmesini proteste etti. Getirilen ihracat yasağının bir an önce kaldırılmasını isteyen üreticiler, "Bu yasak önceden bilgilendirilmedi. İhracatçının söz verdiği malı karşılamaması durumunda Türkiye Pazar kaybına uğrar. Bir an önce yanlıştan dönülmeli. Bizim ürettiğimiz mallar çok fazla iç piyasa bu malı eritemez. Biz iflas ederiz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından dağıtım merkezlerine yollanan tebliğde 'domates fiyatlarında son günlerde yaşanan anormal fiyat artışları ve 11 ili doğrudan etkileyen deprem afeti nedeniyle gıda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla tedbir alınması ihtiyacının doğduğu' belirtilmişti. Deprem felaketi öncesinde hal fiyatı ortalama 13 TL olan domatesin fiyatı bu hafta 20 liraya kadar yükseldi. Bu da market fiyatlarının 30 lirayı aşmasına sebep olmuştu. Söz konusu kısıtlama bakanlığa veya TAREKS sistemine başvurusu yapılmış işlemleri kapsamıyor. Bunun yanında KKTC, Filistin, Azerbaycan, Suriye'de güvenlik altına alınmış bölgelere ihracat başvurusu da yapılabilmeye devam ediyor.