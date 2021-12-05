Çiftçilere 78.660 bıttım fidanı dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce, Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Mardin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Mardin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle üreticilere Kızıltepe ilçesinde çiftçi ve üreticilere 78 bin 660 adet bıttım fidanı dağıtıldı.



Kızıltepe Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Tarım Orman il müdürü Menduh Dinler, İlçe müdürü Mehmet Doğan, Kızıltepe ziraat odası başkanı Bedirhan Dinler ile diğer ilgili ve yetkililerin katıldığı fidan dağıtımına fidan dağıtımı yapılacak çiftçiler hazır bulundu.

Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili Çam dağıtılan fidanlarla bölgede ciddi bir üretime katkı sunacağını belirterek, "Çiftçilere bu desteği sunan Tarım ve Orman Bakanlığına, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Demirtaş ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu projenin amacı tarımında ürün çeşitliliğini artırmanın yanı sıra, kırsal kıraç arazinin tarıma kazandırılması ve daha az suya ihtiyaç duyan geliri yüksek olan bitkisel üretimi artırmak. Ekilen bıttım fidanını ileride isteyen üreticiler aşılayarak Siirt ve Antep fıstığı şeklinde üretim yapabilecek." ifadelerini kullandı.



Mardin Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler ise "Yaklaşık 27 bin dekar atıl durumdaki araziyi değerlendirme çabası içindeyiz. Dağıtılan fidanlarımızın kökü bıttımdır. İsteyen çiftçilerimiz bu fidanları 1-2 yıl sonra fıstık olarak aşılayabilirler" dedi.