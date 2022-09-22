Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te çiftçileri 5 milyon TL dolandıran çete çökertildi
Giriş Tarihi: 22.9.2022 18:45 Son Güncelleme: 22.9.2022 19:11

Gaziantep'te çiftçileri 5 milyon TL dolandıran çete çökertildi

Gaziantep'te hayvan satın almak üzere anlaştıkları vatandaşlara sahte banka dekontu göstererek 30 kişiyi 5 milyon lira dolandıran 10 şüpheli yakalandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te çiftçileri 5 milyon TL dolandıran çete çökertildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerini çiftlik sahibi emekli memur olarak tanıtıp, büyükbaş ve küçükbaş hayvan satın almak üzere anlaştıkları vatandaşlara parayı göndermiş gibi sahte dekont göstererek veya parayı daha sonra ödeyeceklerini belirterek hayvanları teslim aldıktan sonra parasını ödemeyen organize suç örgütüne operasyon düzenledi.

Gaziantep merkezli 3 ilde eşzamanlı yapılan operasyonda sahte ödeme belgeleriyle aldıkları hayvanları başka şahıslara satarak 30 vatandaşı 5 milyon 100 bin TL dolandırdığı tespit edilen organize suç örgütüne üye 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar 312 adet küçükbaş büyükbaş hayvan, 5 dekont ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

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Gaziantep'te çiftçileri 5 milyon TL dolandıran çete çökertildi
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