Gaziantep’te çiftçileri 5 milyon TL dolandıran çete çökertildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerini çiftlik sahibi emekli memur olarak tanıtıp, büyükbaş ve küçükbaş hayvan satın almak üzere anlaştıkları vatandaşlara parayı göndermiş gibi sahte dekont göstererek veya parayı daha sonra ödeyeceklerini belirterek hayvanları teslim aldıktan sonra parasını ödemeyen organize suç örgütüne operasyon düzenledi.

Gaziantep merkezli 3 ilde eşzamanlı yapılan operasyonda sahte ödeme belgeleriyle aldıkları hayvanları başka şahıslara satarak 30 vatandaşı 5 milyon 100 bin TL dolandırdığı tespit edilen organize suç örgütüne üye 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar 312 adet küçükbaş büyükbaş hayvan, 5 dekont ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.