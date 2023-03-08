Çiftçilerin gözü yağmur bulutlarında

Buğday üretiminde dördüncü sırada yer alan ve Türkiye'nin önemli buğday üretim alanlarından biri olan Trakya'da, yağışların mevsim normallerinin çok altında olması nedeniyle çiftçilerde kuraklık endişesi başladı. Yağışların yetersizliği, buğday ekili arazilerde tohumların çimlenmesini engellerken yüksek verim beklentisi de düştü. Nehirlerin ve barajların da kuruma noktasına geldiği Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de üreticilerin gözü yağmur bulutlarında. Çiftçiler, tek umutlarının mart ve nisanda beklenen yağışlar olduğunu söyledi.TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Erdoğan Yanılmaz, "Son 90 yılın en sıcak ve kurak şubatını geçirdik. Buğdayda azotlu gübrenin kullanıldığı bir dönemdeyiz. Yeterli yağış düşmezse kullanılan gübrenin buğdaya bir faydası olmayacak ve buğdayın gelişimine bir katkı sunmayacak" dedi. Edirneli çiftçi Mümin Büyükköşkdere de, "Çiftçi kara kara düşünüyor. Gözlerimiz yağmur bulutlarında" diye konuştu. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan ise "Barajlarımız sıkıntılı. Bundan sonraki süreçte ne olur bilemem ama 7-8 köyde mısır ekimi yapılamayacak gibi görünüyor. Meteorolojiye baktığımızda yağmur görünüyor ama her gün yağmur erteleniyor. Bu da çiftçinin moralini bozuyor. Konya'da da aynı şekilde aşırı kuraklık var" dedi.