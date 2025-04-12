Çiftçimizin emekleri heba olmayacak!

Kayısı üretiminin kalbi olan Malatya, Nisan ayının ortasında görülmemiş bir felaketle sarsıldı! Hava sıcaklığının -13 dereceye kadar düşmesiyle birlikte, çiçek açan kayısı ağaçları buz kesti. Binlerce üretici, bir yıllık emeklerinin bir gecede yok olmasıyla büyük bir şok yaşarken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın bölgeye acil olarak iletildiği öğrenildi.

SAHADA ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ve TARSİM Bölge Müdürü ile birlikte felaketin izlerini taşıyan kayısı bahçelerinde incelemelerde bulundu. Gözle görülür zararın boyutları karşısında şoke olan Başkan Er, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile yaptığı görüşmeyi duyurdu. Bakan Yumaklı'yı Malatya'ya davet eden Başkan Er, "Çiftçimizin içinde bulunduğu dayanılmaz durumu Sayın Bakanımıza bizzat ilettim. Devletimizin gücü 6 Şubat'ta olduğu gibi şimdi de yanımızda olacak. Çiftçimizi asla yalnız bırakmayacağız!" şeklinde konuştu.

ÇİFTÇİMİZİN EMEKLERİ HEBA OLMAYACAK!"

Başkan Er, Malatya'nın dünya kayısı ticaretinin kalbi olduğunu ancak yaşanan felaketle büyük bir darbe aldığını belirtti. "Meteorolojinin uyarıları maalesef acı bir şekilde gerçekleşti. Hava sıcaklığı merkezde -7'ye kadar düştü. Tarım ve Orman Bakanımızla görüştüm ve kendilerini Malatya'ya davet ettim. Çiftçimizin emeklerinin heba olmaması için konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar ileteceğiz. Çiftçimiz yalnız değil, devletimiz tüm imkanlarıyla yanlarında olacak," sözleriyle çiftçilere destek sözü verdi.

"DEVLETİMİZ BÜYÜK, BU ZORLUĞU AŞACAĞIZ!"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise, kar felaketiyle birlikte tarımsal üretimde büyük bir yıkımla karşı karşıya kalındığını vurguladı. Başkan Özcan, "Sabahın ilk ışıklarıyla Büyükşehir Belediye Başkanımızla yoğun bir telefon trafiği yürüttükten sonra sahaya indik. Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar, devletimiz güçlüdür, büyüktür. Bu sıkıntıyı ve zorluğu hep birlikte aşacağız," diye konuştu.