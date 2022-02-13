Çiftçinin kabusu ova hırsızları

Türkiye'nin meyve ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Bursa ovasında çiftçilerin başı hırsızlarla dertte. Ovadaki meyve bahçelerini karış karış gezen hırsızlar, sulama için açılan sondajların pompa ve bakır kablolarını çalmaya başladı. Bahçesinden 5 defa sondaj malzemeleri çalınan Ali Bayram, "Tam ürünlerimize su vereceğiz, sondajımız kabloları çalındığı için çalışmıyor. Hırsızı yakaladım ama beni satırla kovalayınca kaçmak zorunda kaldım. Hurdacıların bakır almasının yasaklanması lazım" dedi.