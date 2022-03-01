Çiftçiye 25 bin fidan

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarımdaki ürün kalitesini ve hasat oranını artırmak amacıyla Oğuzeli ilçesinde çiftçilere 15 bin nar ve 10 bin Antep fıstığı fidanı dağıttı.

Dağıtım töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, pandemide tarımın önemini tekrar anımsadıklarını belirterek, "Dağıttığımız fidanlar çoğaldıkça, toprakla buluştukça ortaya çıkan ürünlerle bölgedeki ürün kalitesini çoğaltmış ve korumuş olacağız. En başarılı nar ekşisini üretmemizle coğrafi işaretimizi de aldık. İnşallah coğrafi işaret sayımızı artıracağız ve Gaziantep'in tarımdaki yükselişini hep birlikte devam ettirmiş olacağız" diye konuştu.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç da sanayi şehri Gaziantep'in tarımda da çok daha iyi seviyelere ulaşması için ciddi bir çaba sarf edildiğini söyledi.

Başkan Kılıç, "Tarımımızı ve gıdamızı yükselterek bir tarım şehri olacağız. Marka olmak veya bir kimlik sahibi olmak kolay bir şey değil. Burada hangi sektörde bir kimlik oluşturulacaksa o sektördeki kişilerin desteklenmesi gerekiyor. Bunun en güzel örneğini de ilçemizde tarım okulu kurarak bunu geliştiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin sergilemekte. Amacımız çiftçimizden para kazanmak değil, sizlerin cebine giren parayı artırmaktır. Onun için bu destekler küçük görünse de sizin işleri desteklemesi adına önemli bir yardımdır" dedi.

Oğuzeli Ziraat Odası Başkanı Mustafa Uğur ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Oğuzeli çiftçilerine destek olmak amacıyla yaptığı fidan dağıtımlarından dolayı Başkan Fatma Şahin'e teşekkür etti.