Çifte ağırlaştırılmış müebbet

Zonguldak Çaycuma ilçesi Gemiciler Mahallesi'nde 2 Şubat günü Ahmet Ayçelebi'ye (58), eve alkollü geldiği için kızarak aracının lastiklerinin havasını indireren ve anahtarını alan eşi Şahizer Ayçelebi'nin (58) uyuduğu sırada önce boğazını sıktı sonra da başına defalarca çekiçle vurdu. Şahizer Ayçelebi hayatını kaybetti. Savcı, Ahmet Ayçelebi'nin, 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak eşini canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasını talep etti. İddianamede, Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Bursa'da da 48 yaşındaki annesi Azime Akman'ı boğazını kesip vahşice öldüren ve 13 yaşındaki üvey kız kardeşini de öldürmek isterken yaralayan Muhammed Ergül(25) hakkındaki iddianame tamamlandı. Sorgusunda, "İçimdeki şeytan öldür dedi, öldürdüm" diyen Ergül'ün 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.