Haberler Yaşam Haberleri Çifte ağırlaştırılmış müebbet
Giriş Tarihi: 7.5.2022

Çifte ağırlaştırılmış müebbet

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Çifte ağırlaştırılmış müebbet
Zonguldak Çaycuma ilçesi Gemiciler Mahallesi'nde 2 Şubat günü Ahmet Ayçelebi'ye (58), eve alkollü geldiği için kızarak aracının lastiklerinin havasını indireren ve anahtarını alan eşi Şahizer Ayçelebi'nin (58) uyuduğu sırada önce boğazını sıktı sonra da başına defalarca çekiçle vurdu. Şahizer Ayçelebi hayatını kaybetti. Savcı, Ahmet Ayçelebi'nin, 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak eşini canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasını talep etti. İddianamede, Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Bursa'da da 48 yaşındaki annesi Azime Akman'ı boğazını kesip vahşice öldüren ve 13 yaşındaki üvey kız kardeşini de öldürmek isterken yaralayan Muhammed Ergül(25) hakkındaki iddianame tamamlandı. Sorgusunda, "İçimdeki şeytan öldür dedi, öldürdüm" diyen Ergül'ün 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan kendisini 'Nagehan Alçı' üzerinden eleştirilenlere zehir zemberek sözler!
"1 milyon gönüllü geri dönüşte son aşamaya gelindi"
CHP'de sığınmacılar konusunda kafalar karışık! Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu şimdi de Faik Öztrak
SON DAKİKA: İstanbul Ataşehir'de kadın cinayeti: Yapma yapma diye çığlık attı
SON DAKİKA: Başsavcılık terör örgütünün tomografisini çekti! İşte FETÖ'nün inine giriş şartları... Korkunç itiraflar
SON DAKİKA: Atilla Taş’tan Canan Kaftancıoğlu’na olay sözler: Nefret ediyorum artık sizden…
Tehlikeli oyun sığınmacılar üzerinden oynanıyor! Yalnız Kurt'un dediği çıktı
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı duyurdu! Tüm hastanelere gönderildi
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
Son Dakika Haberi: SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanabiliyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Çifte ağırlaştırılmış müebbet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA