Çifte cinayet davasında yeni gelişme: Olay yerinde keşif yapılacak!

Olay geçtiğimiz Haziran ayında Büyükçekmece'de meydana geldi. 21 Haziran gecesi Gökhan Denli (30) ile Adalet Bike, parkın yanında otomobilde sohbet ederken, arkalarına Jaguar bir otomobil yanaştı. İddiaya göre otomobilden inen Adalet Bike'nin eşi Mahmut Bike, Gökhan Denli'yi defalarca bıçakladıktan sonra silahla öldürdü.

Adalet Bike'yi zorla otomobile bindiren sanıklar olay yerinden uzaklaştı. Çifte cinayeti, Adalet Bike'nin eşi Mahmut Bike ve 4 sanığın işlediği belirlendi. Adalet Bike'nin otomobilden atıldıktan sonra saldırganlar tarafından olayda kullandıkları Jaguar otomobille ezilerek öldürüldüğü belirlendi. Hazırlanan iddianamede 5 sanığa "Töre saikiyle kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Fırat Bike, Furkan Özcan ve Öznur Erbek getirildi. Duruşmada maktulün ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, firari sanık Selahattin Erbek'in yakalanmasının beklenmesini, eksik hususların giderilmesini ve tutuklu 4 sanığın da tutukluk hallerinin devam etmesini talep etti.

Tutuklu sanıklar ise mahkemeden tahliyelerine karar verilmesini talep etti. Sanık avukatları, olay yerinde keşif yapılmasını istedi.

KEŞİF YAPILACAK

Sanık Selahattin Erbek'in yakalama infazının beklenmesine ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, Adalet Bike'nin ölümüne ilişkin olay yerinde keşif yapılmasına ve rapor aldırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, dinlenmeyen tanıkların zorla getirilmesine karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.