Çifte cinayet şüphelisi Ordu’da yakalandı

Kağıthane'de dün sabah saatlerinde yolda yürüyen vatandaşlar park halindeki bir otomobilin içerisinde iki gencin kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede başlarından vurulan gençlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.
(Halil Kış)
2 CESET BULUNDU
Gençlerin akrabaları ile mahallelinin olay yerinde toplanması üzerine polis ekipleri, savcılık talimatıyla cenazeleri araçla birlikte çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürdü. Burada olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında iki gencin cansız bedenleri cenaze aracıyla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölü bulunan gençlerin Halil Kış (32) ve Reşat Serhat Urun (33) olduğu belirlendi. Polis yaptığı incelemede dışarıdan mermi girişi olmadığını, olayın araç içerisinde gerçekleştiğini tespit etti. Urun'un vücuduna ayrıca 3 kurşun isabet ettiği Kış'ın vücuduna da ayrıca bir kurşun daha isabet ettiği tespit edildi. Tabancanın araçta bulunduğu öğrenildi. Halil Kış'ın cebinden ise bir miktar uyuşturucu madde çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.
(Reşat Serhat Urun)
ORDU'DA YAKALANDI
Yapılan çalışmalar sonucu Cinayet şüphelisi A.U.'nun, İstanbul'dan Ordu'nun İkizce ilçesi Yoğunoluk Mahallesi'ne geldiğinin tespit eden ekipler, bölgede çalışma başlatıldı. A.U. jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. A.U., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Gayrettepe binasına getirilecek. Olayın ilk etapta alacak verecek meselesinden yaşandığı öne sürüldü.