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Giriş Tarihi: 20.7.2022

Çifte cinayeti inkâr etti, kan izi ele verdi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Çifte cinayeti inkâr etti, kan izi ele verdi
SABAH, Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'i, Çanakkale'deki çiftliğinde bıçaklayarak öldüren Tokatspor Kulübü'nün eski Başkanı Ufuk Akçekaya'nın (48) detaylı ifadesine ulaştı. Çifte cinayet zanlısı Akçekaya, Arıkan ve şoförünün maskeli bir kişi tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Olay sonrası kanlı ellerini muslukta yıkadığı ve kâğıt havluya sildiği belirlenen Akçekaya, elini yıkadığını da kabul etti. Çiftlik evinde salonun aydınlatmasını sağlayan lamba anahtarında ve Arıkan'ın otomobilinde kanlı parmak izi tespit edilen Akçekaya, "Bu izlerin ne olduğunu hatırlamıyorum" diye yanıt verdi. -

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Çifte cinayeti inkâr etti, kan izi ele verdi
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