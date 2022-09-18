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Giriş Tarihi: 19.9.2022

Çifte cinayeti kıskançlık yüzünden işlemiş

Beylikdüzü'nde bir süredir kavgalı olduğu eşini ve baldızını bıçaklayarak öldüren kişinin, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediği ortaya çıktı. Eşiyle tartışan Ferhat Boduroğlu, çocuğunun gözü önünde önce eşini ardından baldızını bıçakladı. Daha sonra küçük kızını da alıp evden çıkan katil zanlısı, çocuğunu mahallede bir kuaföre bırakıp kendine zarar vermeye çalıştı. Kısa sürede gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çifte cinayeti kıskançlık yüzünden işlemiş

Olay, dün 16.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Boduroğlu, kızını bir odaya kitledikten sonra tartıştığı baldızı Fatma Zehra Koyun'u yaşadığı dubleks evin üst katında defalarca bıçakladı. Daha sonra alt katta bulunan mutfaktaki eşi Vildan Boduroğlu'nu da bıçaklayarak öldürdü. Çocuğunu da alıp evden ayrılan cani koca arkadaşıyla buluşmaya gitti. Olayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri 2 kardeşin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise Boduroğlu'nu yakalamak için çalışma başlattı. İki kız kardeşin cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kızıyla fotoğraf çekildikten sonra, çocuğunu kuaföre emanet eden cani koca daha sonra arkadaşıyla buluştu, bu sırada cesetlerin fotoğrafını paylaşıp kendisine zarar veren Boduroğlu'nun ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine geldi. Katil zanlısının kan kaybettiğini gören polis ekipleri, sağlık ekiplerini çağırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ferhat Boduroğlu, tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Olaydan sonra çocuğunu bir kuaföre emanet eden şüphelinin çifte cinayeti kıskançlık meselesi yüzünden çıkan tartışmanın üzerine gerçekleştirdiği öne sürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Çifte cinayeti kıskançlık yüzünden işlemiş
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