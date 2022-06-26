Çifte cinayetin faillerine 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul Avcılar'da otel işletmeciliği yapan Esra ve Nuri Yıldız'ı öldürdükleri tespit edilen Nuri Yıldız'ın yeğenleri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede şüpheliler Aleyna (21), Mühyettin (36) ve Ferhat Yıldız (28) hakkında, 'Kasten adam öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianameye göre, 11 Ekim 2021'de Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda bir otomobilin yandığı ihbarı yapıldı. Araç söndürüldükten sonra yapılan incelemede koltukta kan izleri tespit edildi. Polis ekipleri, otomobilin sahibi Nuri Yıldız'ın evine gittiğinde, eşi Esra Yıldız'ı (38) boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu. Nuri Yıldız ise 14 Ekim 2021 tarihinde, Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi, Gaziler Caddesi ile Vilda Sokak arasında bulunan boş bir arazide kafasından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Şüphelilerin Esra Yıldız'ı boğazını keserek evinde, Nuri Yıldız'ı da kaçırarak Beylikdüzü'nde tabancayla öldürdüğü, otomobilini de ateşe verdikleri belirlendi. İddianamede güvenlik kamera kayıtlarının çözümüne de yer verilirken, görüntülerde Esra Yıldız'ın öldürüldüğü gece evine gelen koyu renk şapkalı ve maskeli iki erkeğe kapıyı açtığı, bu kişilerin 10 dakika sonra binadan çıktıkları tespit edildi. Polis, Bahçelievler ve Esenler'deki iki adreste öldürülen çiftin yakını 4'ü kadın 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı otelci çift cinayetiyle ilgili soruşturmayı tamamladı. Nuri Yıldız'ın öz yeğenleri olan Aleyna, Mühyettin ve Ferhat Yıldız hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle dava açıldı.