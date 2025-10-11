Çifte cinayetin katilini, kaçtığı atın nal izleri yakalattı!

Merkez Melikgazi ilçesi Beğendik Mahallesi'nde 2 Ekim'de meydana gelen çifte cinayet olayı, filmleri aratmayan bir operasyonla aydınlatıldı.İki kişiyi öldürüp olay yerinden atla kaçan zanlı, polis ekiplerinin 9 gün süren titiz çalışması sonucu yakalandı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Cinayetin ardından olay yerinde yapılan incelemelerde at nalı izleri tespit eden ekipler, bu ayrıntıdan yola çıkarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği koordinesinde; İstihbarat, KOM, Çevik Kuvvet, İnsansız Hava Araçları ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerinden oluşan özel bir araştırma ekibi kuruldu.

125 SAATLİK KAMERA İNCELEMESİ YAPILDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen teknik takip, dinleme, arazi taraması ve 125 saatlik kamera incelemesi sonucunda, şüpheli şahsın olay yerine bir at vasıtasıyla geldiği ve cinayetin ardından aynı atla kaçtığı belirlendi.

NAL İZLERİ POLİSİ KATİLE GÖTÜRDÜ

Polisin yaptığı araştırmalarda çifte cinayeti işleyen kişinin 60 yaşındaki M.G. olduğu belirlendi. M.G, güvenlik kamera görüntülerinde cinayeti işlediği silahla birlikte at üzerinde seyrederken görüldü. Güvenlik kamera kaydının alındığı sokaktan itibaren at nalı izlerini takip eden polis M.G'nin yaşadığı eve ulaştı. Saklandığı evinde gözaltına alınan M.G, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.