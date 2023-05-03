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Giriş Tarihi: 3.5.2023 10:36 Son Güncelleme: 3.5.2023 10:41

Çifte cinayetin sebebi ortaya çıktı

İstanbul Kağıthane’de  bir otomobilin içinde iki kişiyi öldüren ve otobüsle kaçtığı Ordu İkizce’deki köy evinde yakalanmıştı. İki gencin katil zanlısı A.U. (29), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde "Bana zorla uyuşturucu sattırmaya çalışıyorlardı. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı." dediği iddia edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çifte cinayetin sebebi ortaya çıktı

Kağıthane'de Gürsel Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, vatandaşlar bir otomobil içinde hareketsiz duran iki kişiyi polise ihbar etmişlerdi. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobil içinde bulunan Halil Kış (32) ve Reşat Serhat Urun'un (33), tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirlemişti. Yapılan inceleme sonucu cinayetin otomobilde bulunan üçüncü bir kişi tarafından işlendiği tespit edilmişti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada olayın araçta bulunan A.U. tarafından işlendiğini tespit etti. Polis olaydan sonra kaçan şüpheliyi kısa süre içinde Ordu'da saklandığını belirledi. Ordu'da düzenlenen operasyonda A.U. gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade veren A.U. suçunu itiraf etti. Şüpheli A.U. emniyette verdiği ifadesinde "Bana zorla uyuşturucu sattırmaya çalışıyorlardı. Aramızda bu nedenle yine tartışma çıktı. Olayı gerçekleştirip oradan kaçtım." dediği öne sürüldü. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen A.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çifte cinayetin sebebi ortaya çıktı
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