Haberler Yaşam Haberleri Çifte cinayetin zanlıları zaman aşımına 3,5 ay kala yakalandı
Giriş Tarihi: 15.6.2023 13:33 Son Güncelleme: 15.6.2023 13:39

Çifte cinayetin zanlıları zaman aşımına 3,5 ay kala yakalandı

Aksaray'da kan davası nedeniyle husumetli oldukları Naciye Koç (50) ve Muammer Coşar'ı (28) 20 yıl önce tabancayla vurarak öldüren Mahmut Canbulut (58) ve kardeşi Veyis Canbulut (45) zaman aşımına 3,5 ay kala Konya’da saklandıkları adreste gözaltına alındı.

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Çifte cinayetin zanlıları zaman aşımına 3,5 ay kala yakalandı

Aksaray'da Mahmut Canbulut ve kardeşi Veyis Canbulut kan davası nedeniyle husumetli oldukları Naciye Koç ve Muammer Coşar'ı 2 Ekim 2003 tarihinde Bağlıkaya beldesinde tabanca ile öldürüp, kaçtı. Jandarma ekipleri o dönem yapılan tüm çalışmalara rağmen Canbulut kardeşlere ulaşamadı.

'ZAMAN AŞIMINA AZ BİR SÜRE KALA YAKALANDILAR'

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi'nden (JASAT) timleri, dosyanın zaman aşımına uğramasına aylar kala dosyayı yeniden açtı. Ekipler, yaptıkları araştırmada iki kardeşin Konya'nın Ereğli ilçesinde inşaatlarda çalıştıkları ve kendilerini farklı isimlerle kamufle etmeye çalıştıklarını belirledi. Şüpheliler, haklarında açılan cinayet davasının 20 yıllık zaman aşımına uğramasına 3,5 ay kala gözaltına alındı. Aksaray'a götürülen şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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Çifte cinayetin zanlıları zaman aşımına 3,5 ay kala yakalandı
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