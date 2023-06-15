Çifte cinayetin zanlıları zaman aşımına 3,5 ay kala yakalandı

Aksaray'da Mahmut Canbulut ve kardeşi Veyis Canbulut kan davası nedeniyle husumetli oldukları Naciye Koç ve Muammer Coşar'ı 2 Ekim 2003 tarihinde Bağlıkaya beldesinde tabanca ile öldürüp, kaçtı. Jandarma ekipleri o dönem yapılan tüm çalışmalara rağmen Canbulut kardeşlere ulaşamadı.

'ZAMAN AŞIMINA AZ BİR SÜRE KALA YAKALANDILAR'

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi'nden (JASAT) timleri, dosyanın zaman aşımına uğramasına aylar kala dosyayı yeniden açtı. Ekipler, yaptıkları araştırmada iki kardeşin Konya'nın Ereğli ilçesinde inşaatlarda çalıştıkları ve kendilerini farklı isimlerle kamufle etmeye çalıştıklarını belirledi. Şüpheliler, haklarında açılan cinayet davasının 20 yıllık zaman aşımına uğramasına 3,5 ay kala gözaltına alındı. Aksaray'a götürülen şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.