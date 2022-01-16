Çifte cinayetten hobi kılıcı çıktı

Şen kardeşlerin katil zanlıları, komşuları S.S. ve arkadaşı M.M. çıktı. İki kardeşi evdeki kılıç için öldürdüğü belirlenen zanlılar tutuklandı
Hatay'da, yaralı halde bulunup, tedaviye alındıkları hastanede farklı tarihlerde hayatını kaybeden Mehmet ve Hüseyin Şen kardeşlerin, eve hırsızlık amacıyla giren komşularının kardeşi S.S. ile cezaevinde tanıştığı arkadaşı M.M.'nin saldırısına uğradıkları ortaya çıktı. atv'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında cinayetlere ilişkin soruşturma kapsamında şok bir itiraf geldi. Canlı yayında, şüpheli S.S.'nin jandarmadaki ifadelerinde "Cinayetin işlendiği gece M.M. ile birlikte Şen kardeşlerin evlerine gittik ve sadece kafalarına vurduk" dediği aktarıldı.
'BANA ÇİKOLATA VERİRDİ'
Hüseyin Şen'in kılıçlara merakı olduğunu, evinde de çeşit çeşit kılıçları bulunduğu ifade eden S.S., bu yüzden eve girdiklerini anlattı. S.S., "Evdeki kılıçlardan nasıl haberdar oldun?" sorusuna ise "Hüseyin Şen ile uzaktan akrabaydık. Çocukken bana çikolatalar verirdi. Evine girerek kılıçları bu şekilde görmüştüm" yanıtını verdi. M.M.'nin evinde yapılan aramada, Şen kardeşlerin evlerinden çalınan tarihi kama ile kılıç ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.