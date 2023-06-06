Çifte cinayetten yargılandı, beraat etti

Fethiye ilçesinde 10 Mart 2016 tarihinde motosikletiyle Mendos Dağı'nın eteğindeki Ovacık-Esenköy orman yolundan geçen Serkan Özdemir ile ABD'li Justin Leonad, biri kadın, 2 kişinin cesediyle karşılaşınca jandarmaya haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı araştırmada, öldürülen kişilerin hayvanlarını otlatmaya götüren Cahit ve Hatice Paslı çifti olduğu belirlendi. Çifte cinayetle o dönem yapılan soruşturmadan sonuç alınamadı. Jandarma dosyayı tozlu raflardan alarak yeniden kapsamlı şekilde inceledi. Elde edilen yeni bilgi ve ifadeler doğrultusunda Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri Cahit Paslı'nın arkadaşı Muhammet Ali Varçın'ı 14 ay önce gözaltına aldı. Varçın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ÇİFTE CİNAYETTEN 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşması önceki gün yapıldı. Savcı, Varçın'ın Paslı çiftine karşı eski ortaklıklarından ve hayvanlarının çalınması olaylarından dolayı husumet beslediğini ve bazı yerlerde "İkisini birden ortadan kaldırmak lazım", "Ben bu Cahit Paslı'yı öldüreceğim. Ama Allah'ından bulsun" şeklinde konuştuğunu hatırlattı ve 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Varçın ise, olay saatinde nerde olduğunun telefon kayıtlarından tespit edildiğini, çalınan tüfeğinin oraya kimler tarafından götürüldüğünün araştırılmasını istedi.
MUHALEFET ŞERHİ DÜŞÜLDÜ
Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Saki Nur Karaoğlu Erdem karara muhalefet şerhi düştü. Erdem, "Telefon inceleme tutanakları, sanık ve tanık beyanları, HTS kayıtları, olay yeri, kriminal ve uzmanlık raporları, güvenlik kamera kayıtları ile olayın meydana geliş şekli değerlendirildiğinde Varçın ile Paslı çifti arasında husumet bulunuyor. Adem Karasu'nun Varçın'ın 'ikisini birden ortadan kaldırmak lazım' dediğine ilişkin ifadesi var. Tanık Erguş Güzel'in Varçın'ın kendisine 'Ben bu Cahit Paslı'yı öldüreceğim am Allah'ından bulsun' şeklinde beyanı bulunuyor.
Sanıktan alınan el svapları ve kıyafetlerin üzerinde atış artıkları tespit edildi. Olay yerinde ele geçirilen kartuşlar Varçın'ın kaybettiğini söylediği tüfeğinden ateşlendiği tespit edildi. Varçın olay sonrası eşine 'ee eşşek kör' şeklinde mesaj attığı ve kayıp tüfeği ile ilgili ihbarda bulunmadığı belirlendi. Varçın'ın Paslı çifti motosikletiyle Mendos Dağı'nda bulunan ağıllarına giderken önceden yaptığı plan dahilinde kaybolduğunu iddia ettiği tüfeği ile ateş ederek çifte cinayeti tasarlayarak işlediği kanaatiyle çoğunluğun görüşüne muhalefet şerhimdir" ifadeleri tutanaklara geçti.