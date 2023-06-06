Çifte cinayetten yargılandı, beraat etti

ÇİFTE CİNAYETTEN 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşması önceki gün yapıldı. Savcı, Varçın'ın Paslı çiftine karşı eski ortaklıklarından ve hayvanlarının çalınması olaylarından dolayı husumet beslediğini ve bazı yerlerde "İkisini birden ortadan kaldırmak lazım", "Ben bu Cahit Paslı'yı öldüreceğim. Ama Allah'ından bulsun" şeklinde konuştuğunu hatırlattı ve 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Varçın ise, olay saatinde nerde olduğunun telefon kayıtlarından tespit edildiğini, çalınan tüfeğinin oraya kimler tarafından götürüldüğünün araştırılmasını istedi.