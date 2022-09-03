Haberler Yaşam Haberleri ÇİFTE İNDİRİM! Benzin motorin fiyatı ile ilgili flaş gelişme! 3 Eylül Benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 3.9.2022 06:13 Son Güncelleme: 3.9.2022 06:15

ÇİFTE İNDİRİM! Benzin motorin fiyatı ile ilgili flaş gelişme! 3 Eylül Benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL?

Motorin ve benzin fiyatı için dev indirim beklentisi ülkenin gündem maddeleri arasında yer alıyor. Akaryakıt fiyatlarında yarın itibarıyla ciddi bir düşüş yaşanması beklenirken öte yandan “Benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim mi geldi?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte akaryakıt fiyatlarında son durum (İndirim sonrası benzin mazot fiyatı)

ÇİFTE İNDİRİM! Benzin motorin fiyatı ile ilgili flaş gelişme! 3 Eylül Benzin ve motorin mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

Benzin ve motorin (mazot) fiyatı indirim haberleriyle gündemde. Akaryakıt fiyatlarındaki iniş çıkışlar özellikle de araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan "Benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim mi geldi?" soruları yanıt aramaya başladı. Gelen bilgiye göre; 3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekleniyor.

Yeni mazot ve benzin fiyatı 1 Eylül 2022: LPG, motorin ve benzine indirim geliyor! İl il akaryakıt fiyatları ne kadar?

LPG BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Benzin ve motorin için beklenen indirim geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorine ortalama 2.38, benzine ise 1.47 lira indirim yapıldı. Akaryakıt firmaları güncel benzin ve motorin fiyat listelerini duyurdu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (BENZİN, MOTORİN, LPG)

İSTANBUL

İstanbul'daki motorinin litre fiyatı 26.90'dan, gelen 2.38 liralık indirimle birlikte 24.52 lira seviyesine geriledi.

İstanbul'daki benzinin litre fiyatı ise 20.13'den, gelen 1.47 liralık indirimli beraber 18.66 lira seviyesine geldi.

LPG: 11,25 TL

ANKARA

Ankara'da motorin litre fiyatı 27.01'den, 2.38 liralık indirimle birlikte 24,63 seviyesine geriledi.

Ankara'da benzinin litresi 20.26'dan, gelen 1.47 liralık indirimle 18,79 oldu.

LPG: 11.37 TL

İZMİR

İzmir'de motorinin litre fiyatı 27.02'den, 24.65 TL'ye geldi.

İzmir'de benzinin litre fiyatı 20,24 liradan, 18.77'e geriledi.

LPG: 11,04TL

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ÇİFTE İNDİRİM! Benzin motorin fiyatı ile ilgili flaş gelişme! 3 Eylül Benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL?
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