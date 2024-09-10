Çifte kayıp çocuktan “Çocuk Gelin” skandalı çıktı

İstanbul Emniyeti; 6 Eylül Cuma günü 13 yaşındaki Sevda Y. ile 14 yaşındaki Medine G.G.'nin Avcılar İlçesi'nde evden kaçmaları üzerine inceleme başlattı. "Kayıp Çocuk" soruşturması açıldı. İki çocuk da Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından Kadıköy İlçesi Fikirtepe Mahallesi'nde bulundu. İki çocuğun pedagog ve psikolog eşliğinde ifadeleri alındı. Olayın perde arkasından ise "Çocuk Gelin" skandalı ve aile içi şiddet zinciri çıktı. Medine G.G. ifadesinde babası Aydın G. tarafından satıldığını, sözde 91 bin liralık başlık parası karşılığında 16 yaşındaki Emre Y. ile rızası dışında dini nikahla evlendirildiğini, sözde eşi ve babasından şiddet gördüğünü söyledi.

ZORLA DİLENDİRMİŞLER

Medine G.G. ifadesinde; sözde eşi Emre Y.'nin koluna ütü bastığını ve Emre Y.'nin dedesi Erol Y.'nin de kendisini dövdüğünü söyledi. Medine G.G. ikisinden de şikayetçi oldu. "Ailem bana zorla marketlerden ve başka noktalardan hırsızlık yaptırdı. Beni kemer ve sopayla dövüyorlardı" diyen Sevda Y.'nin ise sözde damat Emre Y.'nin kardeşi olduğu ortaya çıktı. İddialara göre; ailesi tarafından zorla dinlendirilen ve topladığı paraları elinden alınan Sevda Y.'nin babası Sedat Y. ve Medine G.G.'nin babası Aydın G. gözaltına alındı. İkili adliyeye sevk edildi. Emre Y. ise aranıyor. Eve gitmek istemediklerini söyleyen iki çocuk da Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi ve devlet korumasına alındı.