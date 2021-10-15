Çifte Minare Camii ibadete açıldı

Gaziosmanpaşa
'da yapımı tamamlanan Çifte Minare Camii
, dün törenle hizmete açıldı. Cuma namazı öncesinde yapılan açılışa AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yanı sıra AK Parti İstanbul
Milletvekili İffet Polat
, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa İlçe Müftüsü Osman Şen, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreni Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kurtulmuş, yaptığı konuşmada "'O camiyi yıktılar, yerine AVM, rezidans yapacaklar' diye kara propaganda yaptılar. AVM yapılmadı. Burada gayet güzel bir cami yapılarak alan abat edilmiş oldu" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hutbe irat edip ardından cuma namazını kıldırdı.