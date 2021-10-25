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Haberler Yaşam Haberleri Çifte operasyonla ele geçirildi! 285 kilogram...
Giriş Tarihi: 25.10.2021 11:08 Son Güncelleme: 25.10.2021 11:12

Çifte operasyonla ele geçirildi! 285 kilogram...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Çifte operasyonla ele geçirildi! 285 kilogram...

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; çifte operasyonla 285 kilogram Eroin maddesi ele geçirdi. Operasyon anları ve uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği anlar polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu satıcılarına Esenyurt ve Şişli'de peş peşe iki operasyon düzenledi. İki operasyonda; bir adres ve bir araçta arama yapıldı. 285 kilogram Eroin maddesi ele geçirildi. Operasyon anları ve uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği anlar polis kameralarına yansıdı. Üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı Ve Ticareti" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen üç şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Çifte operasyonla ele geçirildi! 285 kilogram...
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