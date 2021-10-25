Çifte operasyonla ele geçirildi! 285 kilogram...

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu satıcılarına Esenyurt ve Şişli'de peş peşe iki operasyon düzenledi. İki operasyonda; bir adres ve bir araçta arama yapıldı. 285 kilogram Eroin maddesi ele geçirildi. Operasyon anları ve uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği anlar polis kameralarına yansıdı. Üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı Ve Ticareti" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen üç şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.