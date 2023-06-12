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Giriş Tarihi: 12.6.2023 09:19

Çifte operasyonla ele geçirildi… İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu…

İstanbul’da düzenlenen çifte operasyonda 530 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Gençlerimizi zehirleyerek geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu tacirlerine asla geçit yok! Emek veren güvenlik güçlerimizi yürekten kutluyorum” ifadeleriyle duyurdu.

Emir SOMER Emir SOMER
Çifte operasyonla ele geçirildi… İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Başakşehir ve Silivri İlçeleri'nde iki ayrı operasyon düzenledi. Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Silivri'de 227 kilogram uyuşturucu, bir araçtan başka bir araca nakledilirken suçüstü ele geçirildi. Başakşehir'de düzenlenen operasyonda ise 303 kilogram kısaca "MET" olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamada "Gençlerimizi zehirleyerek geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu tacirlerine asla geçit yok! Emek veren güvenlik güçlerimizi yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verildi.

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Çifte operasyonla ele geçirildi… İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu…
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