Çifte vatandaşlar sandık başında

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya, Konya, İzmir, Sakarya, Kocaeli, Balıkesir ve Bilecik'te yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan genel seçimleri için sandık başına gitti. Bursa'da yaşayan çifte vatandaşlar ilde kurulan 42 sandıkta saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı. Bulgaristan'ın Bursa Konsolosluğuna gelerek oy kullanan seçmen Taner Çavuş, seçimlere 28 partinin katıldığını söyledi. Bulgaristan göçmenlerinin yoğun yaşadığı mahallelerdeki okullarda sandık olduğunu belirten Çavuş, "Bu 3 yıl içinde 7'nci seçim. İnsanlar bıktı. Şimdi daha bugünden itibaren tekrar konuşuluyor nisan, mayıs ayında tekrar seçim olacağı. Yani katılım oranının çok düşük olacağını bekliyoruz" dedi.Eskişehir'de çifte vatandaş yaklaşık 3500 kişi, Çankaya Mahallesi'nde yer alan Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan Kardeşler Ortaokulu ve Avukat Şahap Demirel Ortaokulu'nda kurulan 3 sandıkta oy kullandı. Eskişehir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ESBALGÖÇ) Başkanı Habibe Aydın, seçimlerin yoğun geçtiğini ve erken saatlerde başladığını söyledi.Yalova'da yaşayan çifte vatandaşlar, il genelinde kurulan 4 sandıkta oy kullandı. Yalova'da Gazi Osman Paşa İlköğretim Okulu'na gelen vatandaşlar da gerekli kontrollerinin ardından sandıklara giderek oy kullandı.Çanakkale merkezdeki Cumhuriyet İlkokulu ile Gökçeada ilçesindeki Uğurlu İlkokulu'nda birer sandık kuruldu. Cumhuriyet İlkokulu'na gelen seçmenler, görevliler tarafından yapılan liste ve kimlik kontrolünün ardından oylarını kullandı. Çanakkale Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Ahmet Uslu, Çanakkale'de merkez ve Gökçeada'da iki sandığın kurulduğunu, kentte toplam 1565 çifte vatandaşın bulunduğunu aktardı.Balıkesir'de yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan genel seçimleri için sandık başına gitti. Çifte vatandaşlar, kent merkezindeki Yunus Emre Ortaokulu, Bandırma Bilim Sanat Merkezi ve Ayvalık Halk Eğitim Merkezi'nde kurulan sandıklarda oylarını kullandı.Bilecik'te Malhun Hatun İlkokuluna gelen seçmenler, kurulan sandıkta oylarını kullandı. Bilecik Bulgaristan Göçmenleri Koordinatörü Orhan Şenkurt, seçimlerin oy kullanacak vatandaşlara hayırlı olmasını dileğinde bulundu.Kütahya'da ise çifte vatandaşlık taşıyan 80 kişi, 100. Yıl Mahallesi'ndeki Sevin Akdoğan İlkokulu'nda kurulan sandıkta oy kullandı.