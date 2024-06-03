Çifte vatandaşlara ‘sandığa gidin’ çağrısı

Bulgaristan'da 9 Haziran'da düzenlenecek genel seçim ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için Türkiye'de yaşayan Bulgaristan Türklerine sandığa gitmeleri çağrısında bulunuldu. Bulgaristan'da 9 Haziran Pazar günü yapılacak seçimler için Türkiye'de 166 sandık kurulacak. Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, Bulgaristan seçimleri için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşları oy kullanmaya davet etti. Güneş, Bulgaristan'da yaşayan Türklerin haklarının korunması açısından seçimlere katılımın önemli olduğunu söyledi. Türkiye'de ikamet eden Bulgaristan Türklerinin Trakya illeriyle, Bursa, İstanbul ve İzmir'de yoğun olarak yaşadığını belirten Güneş, oy kullanma hakkı olan vatandaşlardan sandığa gitmelerini istedi. AA