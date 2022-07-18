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Giriş Tarihi: 18.7.2022 11:34

Çiftin en mutlu gününde kan aktı! Verilen parayı beğenmeyince ortalık karıştı

Denizli’de düğün öncesi gelin alma etkinliğinde yaşatılan 'kapı basmada' geleneğinde verilen parayı az bulan gelin tarafı ile damat tarafının kavgası düğünde devam etti. İçeri girmek isteyen ve olumsuz yanıt aldıktan sonra adeta çılgına dönen gelin tarafının karşı tarafla yaşadığı bıçaklı kavgada 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

İHA
Çiftin en mutlu gününde kan aktı! Verilen parayı beğenmeyince ortalık karıştı

Denizli'de iki çiftin en mutlu gününde kan aktı. Düğün öncesi gelini almak için Çivril ilçesine bağlı Menteşe Mahallesi'ne giden damat tarafının 'kapı basma' geleneğinde verdiği parayı beğenmeyen gelin tarafı, küçük çocukları için de para istedi. Uzatılan bu parayı da az bulan iki taraf arasında sözlü tartışma başladı. Çıkan sözlü tartışmanın yerini bıraktığı kavga, yakınların araya girmesiyle son bulundu. Damat tarafı gelini alarak Pamukkale ilçesine bağlı Akhan Mahallesi'ndeki düğün salonuna geldi.

GELİN ALMADA BAŞLAYAN GERİLİM DÜĞÜNDE DEVAM ETTİ

Kavganın yatıştırılmasının ardından Pamukkale'deki düğün salonuna geçen damat tarafı, tartışma çıkabilir düşüncesiyle gelin tarafından gelen bazı kişileri içeriye almak istemedi. Burada ikili grup arasından çıkan küfürlü kavgada bıçaklar konuştu. Birbirine saldıran ikili grup uzun süre boyunca kavga etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler grubu güçlükle ayırabildi. Çıkan kavgada karnına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan İbrahim Ç. (55), oğlu Fahri Ç. (26), Çetin Ç. (25) Yusuf Çetin C. (27), Yusuf Can Ç. (27), Gökhan Y. farklı hastanelere kaldırılırken, Kemal E. ve Mustafa E. ise kendi imkânlarıyla özel hastaneye gitti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından konu hakkında soruşturma başlatıldı.

"PARAYI BEĞENMEDİLER"

Tartışmanın ilk önce gelin evinde kapı basma nedeniyle çıktığını belirten Arif Can, "Çivril'e gelin almaya gittik. İçeri girildiğince para istendi ve para verildi. Küçük oğulları için de para istendi ve o da verildi. Ondan sonra beğenmediler ve hakaret etmeye başladılar. Orada çıkan tartışmanın ardından bir arbede oldu. Düğüne geldik buraya ve orada kavga olduğu için burada da tartışma olur diye girmelerini uygun görmedik. Düğün sahibine bunları gönder dedik ve olay başladı. Düğün sahibi gidin demesine rağmen gitmediler" dedi.

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Çiftin en mutlu gününde kan aktı! Verilen parayı beğenmeyince ortalık karıştı
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