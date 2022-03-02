Çiftlik Bank davaları art arda görüldü! Aydın kardeşler isyanda

Çiftlik Bank'ın kurucusu ve 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile ağabeyi olan Fatih Aydın hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarından toplam 4 bin 449 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 83 bin 446 yıla kadar hapis cezası istemiyle müştekileri farklı 3 ayrı dava açılmıştı.

AYDIN KARDEŞLER SEGBİSLE KATILDI

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve müştekileri farklı olan 3 davanın duruşmaları bugün peş peşe görüldü. Duruşmalara müştekilerden bir kısmı ve tutuksuz sanıklardan bir kısmı katılırken tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlandı. Duruşmalarda taraf avukatları da mahkeme salonunda yerini aldı.

TOSUNCUKTAN MAĞDURLARA 10 MİLYONLUK MAL VARLIĞI VAADİ

Tutuklu sanık Mehmet Aydın savunmasında, 'Ben sunduğum delillerin değerlendirilmesini istiyorum. Adli emanete alınan sözleşmelerle anaparalarını garanti altına almıştık. Adli emanetteki bilgisayarların da incelenmesini, mağdurlarla olan konuşmaların göz önünde bulundurulmasını ve mahkemece değerlendirilmesini istiyorum. Yurt dışındaki mal varlığımla mağduriyetleri giderebilirim. Yurt dışından ses kaydı gönderdim. Gerekirse zararları 10 milyon dolarlık mal varlığımla ödeyeceğimi söyledim. Paraguay ve Uruguay'daki mal varlıklarıma el konuldu. Arandığım için herhangi bir başvuruda bulunamadım. Papara üzerinden mağdurlara yaklaşık 300 milyon lira ödeme yaptım. Aklanmak istiyorum ve tahliyemi talep ediyorum' dedi.

'BEN MÜDÜR FİLAN DEĞİLDİM'

Tutuklu sanık Fatih aydın ise savunmasında, 'Ben kardeşimin teklifi üzerine kendi aracımla 6 ay kadar çalıştım. Daha sonra şarküteri devretttiği için ayrıldım. Daha sonra bana Kıbrıs'ta şirket kuracağını söyledi. Formaliteden ortak oldum, herhangi bir müdürlük yetkim yoktu' diyerek suçsuz olduğunu ve tahliyesini talep ettiğini belirtti. Savunmasına devam eden Fatih Aydın, 'Burada kaldığım süreçte bazı sanıkların ifadelerini okudum, bunlardan bazıları bana iftira atıyor. Beni sanki orada yöneticiymişim gibi göstermeye çalışmışlar. Bazı sanıklar aleyhimde birlikte çalıştığımızı söylemişler. Ben sadece 4-5 gün yardımcı oldum ama sürekli çalışmadım' dedi.

TUTUKSUZ SANIKLAR SAVUNMALARINI YAPTI

Duruşmada tutuksuz sanıklar arasında bulunan sanık Cumhur Yurdakul, 'Gümrük Ticaret Bakanlığı müfettişleri soruşturmadaki yardımlarımdan dolayı tutanak tutulacağını söylediler, sorulmasını talep ederim. Hazırlanan ilk raporun düzenlenmesinde yardımcı oldum, bu hususun sorulmasını istiyorum. Bu rapor alınmasaydı davanın başlaması çok uzardı' şeklinde konuşurken, tutuksuz sanık Cafer Çolak ise 'Benimle ilgili bir suçum varsa söylesinler, ben suçsuzum' dedi.

'MÜVEKKİLİM KİMSEYİ DOLANDIRMADI'

Sanık avukatı beyanında, 'Müvekkilim dolandırıcılık suçunu işlememiştir. Yapılan ticari faaliyetlerin bütün detaylı olarak bilirkişi tarafından incelenmesini istiyorum. Müvekkilim yatırım ve üretim yapmak adına çalışmıştır. Kimseyi dolandırma gibi bir niyeti yoktur' ifadelerini kullandı.

'NEDEN HEP UZAK ÜLKELER?'

Mahkeme başkanının sanık Mehmet Aydın'a neden açtığı şubelerin sadece Arjantin odaklı olup hep uzak ülkeleri tercih ettiğini sorması üzerine Tosuncuk, 'İlk şubeleşmemiz Kıbrıs, ardından Almanya, Azerbaycan, Dubai, en son Güney Amerika'da şubeleşmeye gittik' yanıtını verdi.

ŞİRKETLERİN BORÇ ALACAK DURUMUNU BİLİRKİŞİ İNCELEYECEK

İlk duruşma sonu mahkeme, iddianameye konu şirketlerin el konulduğu dönemki borç alacak durumu ve şu an itibariyle borç alacak durumunun incelenmesi için 3 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmasına, bilirkişi heyetinde yeminli mali müşavir, muhasebe ve bankacı bilirkişinin yer almasına ve ayrıca sanıklar Aydın kardeşlerin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek davayı erteledi.

FATİH AYDIN'DAN MAHKEME BAŞKANINA PES DEDİRTEN SORU

Hemen ardından başlayan 2. duruşmada sanık Mehmet Aydın, savunmalarını tekrar ederken ağabeyi sanık Fatih Aydın ise 'Ben Uruguay'a kaçmadım. Burada çalışma ve oturma izni aldım. 3 tane çocuğum var' diyerek mağdur olduğunu söyledi. Ayrıca mahkeme başkanına neden tutukluluk halinin devamına karar verildiğini soran Fatih Aydın, 'Tahliyemi talep ediyorum. Ben ve çocuklarım zor durumda' şeklinde konuştu. 2. duruşma sonunda da mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek davayı erteledi.

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

Devam eden 3. duruşmada ise tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın savunmalarını tekrarlarken, mahkeme salonunda bulunan 2 tutuksuz sanık da savunmalarını yineledi. Mahkeme 3. duruşmanın bitiminde de Aydın kardeşlerin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek davayı erteledi.

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