Çiftlik evinde arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü

Uşak'ın Merkeze bağlı Kalfa Mahallesi'nde 3 gün önce meydana gelen olayda bir çiftlik evinde beraber kalan Güngör Kanat (26) ile arkadaşı U.O. (24) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile U.O., Kanat'ı defalarca çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yoldan geçen bir vatandaş, Kanat'ın yardım istediğini duydu. Bunun üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber etti. Sağlık ekipleri olay yerinde ağır yaralı olarak bulunan Güngör Kanat'a ilk müdahaleyi yapmasının ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırmıştı. 26 yaşındaki genç, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Kanat'ın cenazesi, otopsi incelemesi için İzmir Adli Tıp Morguna gönderildi. Ayrıca, olayın ardından teslim olan U.O. çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. U.O.'nun tekrardan ekiplerce gözaltına alındığı öğrenildi.