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Giriş Tarihi: 12.11.2021 22:49

Çiftlik evinde arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Çiftlik evinde arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü

Uşak’ta 3 gün önce çiftlik evinde tartıştığı arkadaşı tarafından çeşitli yerlerinden bıçaklanan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ın Merkeze bağlı Kalfa Mahallesi'nde 3 gün önce meydana gelen olayda bir çiftlik evinde beraber kalan Güngör Kanat (26) ile arkadaşı U.O. (24) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile U.O., Kanat'ı defalarca çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yoldan geçen bir vatandaş, Kanat'ın yardım istediğini duydu. Bunun üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber etti. Sağlık ekipleri olay yerinde ağır yaralı olarak bulunan Güngör Kanat'a ilk müdahaleyi yapmasının ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırmıştı. 26 yaşındaki genç, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Kanat'ın cenazesi, otopsi incelemesi için İzmir Adli Tıp Morguna gönderildi. Ayrıca, olayın ardından teslim olan U.O. çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. U.O.'nun tekrardan ekiplerce gözaltına alındığı öğrenildi.

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Çiftlik evinde arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
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