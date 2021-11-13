Çiftlik evinde arkadaşını öldürdü

Uşak'ta 3 gün önce meydana gelen olayda bir çiftlik evinde beraber kalan Güngör Kanat (26) ile arkadaşı U.O. (24) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile U.O., Kanat'ı defalarca bıçakladı. Yoldan geçen bir vatandaş, Kanat'ın yardım istediğini duydu. Bunun üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ağır yaralı olarak bulunan Kanat hastaneye kaldırıldı. Kanat 3 gündür tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Olayın ardından teslim olan U.O. tutuklandı.