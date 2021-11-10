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Giriş Tarihi: 10.11.2021 08:33

Çiftlik evinde beraber kaldığı arkadaşını defalarca bıçakladı

BERKAN ÇETİN
Çiftlik evinde beraber kaldığı arkadaşını defalarca bıçakladı

Uşak'ta bir genç yaşadığı çiftlik evinde beraber kaldığı arkadaşı tarafından defalarca çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Bıçaklanan genç ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak Merkeze bağlı Kalfa Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir çiftlik evinde beraber kalan G.K. (26) ile arkadaşı U.O. (24) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile U.O., G.K.' yi defalarca çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Yoldan geçen bir vatandaş, G.K.'nin yardım istediğini duydu. Bunun üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı G.K.'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ayrıca, U.O.'nun ise emniyete giderek teslim oldu. Öte yandan, çiftlik sahibinin akrabası U.O.'nun yaklaşık 2 aydır beraber kaldıkları ve geçtiğimiz günlerde yine G.K. ile kavga ettikleri öğrenildi.

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Çiftlik evinde beraber kaldığı arkadaşını defalarca bıçakladı
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