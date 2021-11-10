Çiftlik evinde beraber kaldığı arkadaşını defalarca bıçakladı

Edinilen bilgiye göre, Uşak Merkeze bağlı Kalfa Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir çiftlik evinde beraber kalan G.K. (26) ile arkadaşı U.O. (24) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile U.O., G.K.' yi defalarca çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Yoldan geçen bir vatandaş, G.K.'nin yardım istediğini duydu. Bunun üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı G.K.'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ayrıca, U.O.'nun ise emniyete giderek teslim oldu. Öte yandan, çiftlik sahibinin akrabası U.O.'nun yaklaşık 2 aydır beraber kaldıkları ve geçtiğimiz günlerde yine G.K. ile kavga ettikleri öğrenildi.