Çiftlik evinde horoz dövüşüne 464 bin 508 lira ceza

Dövüşü organize eden F.D. gözaltına alınırken, horozlar ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. Jandarma ekipleri, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelerek organizasyona katılan 102 kişiye de 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 'hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak'tan toplam 464 bin 508 TL ceza uyguladı.