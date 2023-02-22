Çiftlik evine silahlı baskın yapan 3 zanlı yakalandı

Adana'da yüzü maskeli eli silahlı 5 kişi, baskın düzenledikleri çiftlik evindeki bekçileri darp edip, ellerini bağlayarak etkisiz hale getirdi; sonra da ilaçlama ve ot biçme makinesi, zirai ilaç ve 2 televizyonla birlikte 2 cep telefonunu gasp etti. Zanlılardan her biri, bir traktörün başına geçip, 4 ayrı araçla bölgeden uzaklaştı. Güvenlik kameralarından iz süren polis, önce yağmacıların kimliklerini tek tek belirledi; sonra da 5 zanlıdan 3'ünü kıskıvrak yakaladı. Çalınan bir traktörlerle romörk ve ilaçlama makinesi, bir portakal bahçesinde bulundu.
ÇİFTLİĞE SİLAHLI BASKIN
Olay, 6 Şubat'ta merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Doğankent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; yüzü maskeli, eli silahlı 5 kişi, Hüseyin A.'nın çiftliğine baskın düzenlendi. Zanlılar, girişte bekçiler Yusuf Y. (54), Harun Reşit K. (64) ve Yaşar A.'yı (64) darp etti; sonra da ellerini bağlayıp etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, çiftlikte bulunan 4 traktör, 3 ilaçlama makinesi, romörk, 2 televizyon, 2 cep telefonu, ot biçme makinesi ve bir miktar zirai ilaç aldı.
TRAKTÖRE BİNİP KAÇTILAR
Zanlılardan her biri, bir traktörün başına geçip çiftlik evinden uzaklaşırken, ellerindeki ipi çözmeyi başaran Harun Reşit K., önce kendini sonra da arkadaşlarını kurtardı. İhbar üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri mercek altına aldı. Polis, şüphelilerin her birinin eşkalini belirleyip, kimlik tespitine yoğunlaştı ve çabalar da sonuç verdi.
SUÇ DOSYALARI KABARIK
Bu kişilerin de 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli dolandırıcılık' gibi suçlardan 23 ayrı kaydı bulunan ve 10 suçtan da aranan Enes Ö. (25), Ali S. (27) ile Veysel Ö. (25) olduğu belirlendi. Polis, 3 zanlıyı da adreslerine düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı. Bölgede yapılan aramalarda da çalınan traktörlerle romörk ve ilaçlama makinesi, bir portakal bahçesinde terk edilmiş vaziyette bulundu.
BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Şüpheliler, emniyetteki sorgularında suçu birbirlerinin üzerine attı. Yağmaya katılan ve firari olan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, adliyeye sevk edilerek nöbetçi mahkemeye çıkan zanlılardan Enes Ö. ve Ali S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Veysel Ö. de 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. Olayda ele geçirilen araç ve malzemelerin de sahibine teslim edildiği bildirildi.