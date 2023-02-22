Çiftlik evine silahlı baskın yapan 3 zanlı yakalandı

ÇİFTLİĞE SİLAHLI BASKIN

Olay, 6 Şubat'ta merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Doğankent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; yüzü maskeli, eli silahlı 5 kişi, Hüseyin A.'nın çiftliğine baskın düzenlendi. Zanlılar, girişte bekçiler Yusuf Y. (54), Harun Reşit K. (64) ve Yaşar A.'yı (64) darp etti; sonra da ellerini bağlayıp etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, çiftlikte bulunan 4 traktör, 3 ilaçlama makinesi, romörk, 2 televizyon, 2 cep telefonu, ot biçme makinesi ve bir miktar zirai ilaç aldı.

TRAKTÖRE BİNİP KAÇTILAR

Zanlılardan her biri, bir traktörün başına geçip çiftlik evinden uzaklaşırken, ellerindeki ipi çözmeyi başaran Harun Reşit K., önce kendini sonra da arkadaşlarını kurtardı. İhbar üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri mercek altına aldı. Polis, şüphelilerin her birinin eşkalini belirleyip, kimlik tespitine yoğunlaştı ve çabalar da sonuç verdi.