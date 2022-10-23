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Giriş Tarihi: 24.10.2022

Çiftlikten 16 ceylan çıktı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çiftlikten 16 ceylan çıktı
Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İstanbul Çatalca'da bulunan bir çiftlikte yabani hayvan bulundurulduğu bilgisine ulaştı. Alınan bilgi kapsamında harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çiftlikte arama yaptı. Aramalarda çiftlikte 16 ceylan bulunduğu belirlendi. Ceylanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Çiftliği işleten O.U.'ya izinsiz yaban hayvanları bulundurma ve üretme suçundan toplamda 583 bin 70 lira ceza kesildi.

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Çiftlikten 16 ceylan çıktı
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