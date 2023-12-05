Çiğ köfteciye torpil atan çocukları alıkoyanlara 3 yıl 1’er ay hapis cezası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre 28 Nisan günü 13 yaşındaki M.T.K. ile 14 yaşındaki F.E ve E.O'nun da olduğu 3 çocuk, şüphelilere ait Şişli'deHalide Edip Adıvar Caddesi 4 numarada bulunan çiğ köfteci dükkanına "torpil" diye tabir edilen oyuncak patlayıcı madde atması üzerine gerçekleşti. Çiğköfteci dükkanın sahibi baba Erol İnanır ve iki oğlu, soğan ve patates de attıklarını iddia ettikleri çocukları müşterilerine rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle peşlerine düşerek yakaladılar. Şüpheliler yakaladıkları çocuklardan M.T.K'ye tokat atarak, diğer iki çocuğu ise itip kakarak iş yerinin altında bulunan depoya götürdüler.

24 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Şüphelilerin deponun kapısını ve ışıkları kapatarak 3 çocuğu depoda tuttukları belirtildi. Çocuklar ailesi ve polis ekipleri olay yerine gelene kadar depoda kaldı. Savcılık, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri gerekçesiyle dava açtı. 18'den küçük olan mağdurları iş yeri deposuna kapatmaları nedeniyle "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan Erol İnanır ve oğulları Yakup İnanır ile Yusuf Eren İnanır hakkında 6 yıl 6'şar aydan 24'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, üç sanığın 18 yaşındaki çocukları iş yeri deposunda kapattıkları gerekçesiyle cezalandırılmalarını talep etti.

3 YIL 1'ER AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, 3 sanığı "Cebir, şiddet ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan haksız tahrik indirimi de uygulayarak 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı. Cezada erteleme veya başka bir indirim yapılmadı.