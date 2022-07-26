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Giriş Tarihi: 26.7.2022 22:29

Ciğer tarifi: Masterchef Ciğer nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Sevilen lezzetlerden biri olan ciğer, MasterChef'in son bölümünün ardından televizyon izleyicilerinin araştırma konuları arasına girdi. Programı izleyenler, yarışmacıların hazırladığı tabakların ardından en lezzetli ciğer nasıl yapılır sorusuna cevap arıyor. İşte MasterChef ciğer tarifi, malzemeleri ve püf noktası!

Ciğer tarifi: Masterchef Ciğer nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 26 Temmuz Salı günü yayınlanan bölümünün ardından yeni bölümde yarışmacıların hazırladığı ciğer tarifi televizyon izleyicilerinin gündemine oturdu. Programda gördükleri ciğeri evde hazırlamak isteyenler MasterChef ciğer tarifi, malzemeleri ve püf noktası hakkında araştırma yapıyor. En lezzetli ciğer nasıl yapılır? İşte kavrulmuş lezzetli ciğer tarifi!

CİĞER TAVA NASIL YAPILIR, TARİFİ NEDİR?

MALZEMELER

1 kg dana ciğeri

3 su bardağı un

Yeteri kadar tuz

Kızartmak için:

Bol sıvı yağ

Servis için:

Kızartılmış acı biber

CİĞER TAVA YAPILIŞI

Ciğerin zarını çıkarıp, ince yaprak şeklinde kesin.

Süzgece alıp, 5-10 dakika dinlendirin.

Daha sonra 8 saat buzdolabında bekletip, sonrasında unlayın.

Bol sıvı yağda 1-2 dakika kızartın.

Ocaktan almaya yakın tuzunu ayarlayın.

Ciğeri süzgeç yardımıyla sıvı yağdan alın.

Acı biber ile birlikte servis yapın.

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Ciğer tarifi: Masterchef Ciğer nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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