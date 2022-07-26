Ciğer tarifi: Masterchef Ciğer nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 26 Temmuz Salı günü yayınlanan bölümünün ardından yeni bölümde yarışmacıların hazırladığı ciğer tarifi televizyon izleyicilerinin gündemine oturdu. Programda gördükleri ciğeri evde hazırlamak isteyenler MasterChef ciğer tarifi, malzemeleri ve püf noktası hakkında araştırma yapıyor. En lezzetli ciğer nasıl yapılır? İşte kavrulmuş lezzetli ciğer tarifi!
MALZEMELER
1 kg dana ciğeri
3 su bardağı un
Yeteri kadar tuz
Kızartmak için:
Bol sıvı yağ
Servis için:
Kızartılmış acı biber
Ciğerin zarını çıkarıp, ince yaprak şeklinde kesin.
Süzgece alıp, 5-10 dakika dinlendirin.
Daha sonra 8 saat buzdolabında bekletip, sonrasında unlayın.
Bol sıvı yağda 1-2 dakika kızartın.
Ocaktan almaya yakın tuzunu ayarlayın.
Ciğeri süzgeç yardımıyla sıvı yağdan alın.
Acı biber ile birlikte servis yapın.