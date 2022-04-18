Ciğerlerimiz yanmasın! İzmir’de önlemler en yüksek derecede!

Geçtiğimiz yaz Türkiye genelinde meydana gelen orman yangınlarında birçok ormanlık alan kül olmuş, alevler ormanda yaşayan çok sayıda canlı türünün de yaşamını yitirmesine neden olmuştu. Hava şartları nedeniyle söndürülme süreci uzayan yangınlar, rüzgarlar nedeniyle geniş alanlara yayılmış, Türkiye'ye kabus dolu günler yaşatmıştı. Havaların ısınmasıyla birlikte, yangın kabusunun tekrar yaşanmaması için Orman Müdürlükleri teyakkuza geçti.

İZMİR'İ RİSKLİ KABUL EDEREK ORGANİZASYONUMUZU YAPTIK

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir'in ormanlık tüm noktalarını riskli alan ilan etti. Müdürlüğe bağlı ekipler İzmir'in tüm ormanlarında konuşlandı. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, "Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz faal durumda. Herhangi bir yangın zuhur ettiğinde anında müdahale ediyoruz. Organizasyonumuzu tüm İzmir'i riskli kabul ederek yapıyoruz. Yangın ekiplerimiz de ona göre konuşlanmış şekilde" değerlendirmesinde bulundu.

"BELEDİYELER SU TAKVİYESİ YAPACAK"

Belediyelerle koordinasyon içinde bir çalışma yürütüldüğünü belirten yetkililer, belediyelerin olası bir yangında su takviyesinde bulunacağını söyledi. İzmir'in her noktasında hazır bulunan ekiplerin hem bulundukları alanda çıkacak bir yangına anında müdahale edecek durumda hem de başka bir yerde yangın çıktığında diğer ekiplerle birlikte o bölgeye hızlıca gittiğini hatırlatan Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri; "Belediyeler de bize yardıma geliyorlar, belediyelerden genellikle su takviyesi istiyoruz ve su takviyesinde onlar da hızlıca katkı sağlıyorlar" dedi.

ORMANA GİRİŞ YASAĞI GELEBİLİR

Öte yandan geçtiğimiz yıl ilan edilen ormanlara giriş yasağının İzmir Valiliği tarafından önümüzdeki günlerde yeniden alınabileceği bildirildi. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri vatandaşları yanan izmarit, piknik ateşi ve cam şişe konusunda dikkatli olmaya davet etti.