Yakılmak istenen anız kabusa döndü

Nilüfer İlçesi Yolçatı Mahallesi yakınlarında şiddetli rüzgara rağmen yakılmak istenen anız, kentte büyük bir paniğe neden oldu. Büyüyerek yerleşim yerlerine doğru yaklaşan ve Üniversite kampüsüne sıçrayan alevler, hızla yayıldı. Kampüs içerisindeki ormanlık alana ulaşan yangını söndürmek için büyük bir seferberlik başlatıldı. 2 söndürme uçağı, 4 helikopter 80 araç ve 800 personel, alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Öğrenci Yurdu, Veterinerlik Fakültesi ve Ziraat Fakültesine kadar ulaşan alevler, eğitim alanlarına zarar verdi. Öğrenci yurdu boşaltıldı. Yapılacak olan Bütünleme Sınavları iptal edildi. Geç saatlerde kontrol altına alınan yangının bilançosu ise ağır oldu.

DEKANLIK HASARI AÇIKLADI

Yaklaşık Bin dönüm ormanı ve 800 dönüm ekili alanı küle çeviren yangının uludağ Üniversitesi kampüs içerisindeki hasarı da büyük oldu. Dekanlık, kampüsteki hasar tespit çalışmalarını tamamlayıp oluşan hasarı açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kampüsümüz içindeki 766 dekar orman alanı zarar gördü, 131 dekar biçilmiş alan yandı, AGAM (Arıcılık Geliştirme Ve Uygulama Merkezi), 30 Adet arı kovanı küle döndü. Veteriner Fakültemize ait 10 ton buğday, 20 ton kuru yonca, 30 ton saman, 1 adet traktör yandı ve Hayvan barınakları hasar gördü.

Ziraat Fakültemizde ise, 80 dekarlık buğday tarlası, Elma, armut, ayva, şeftali, Trabzon hurması, fındık, zeytin gibi muhtelif meyve ağaçlarından oluşan yaklaşık 2 Bin ağaç yandı. Bahçe Tesislerindeki öğrenci eğitim uygulama binasının ise çatısı hasar gördüğü" açıklandı.