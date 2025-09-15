Çığır açan buluş: Kırıkları 3 dakikada onarıyor

Çinli bilim insanları, kemik kırıklarını ve parçalanmış kemik dokularını yalnızca 3 dakika içinde onarabilen tıbbi bir kemik yapıştırıcısı geliştirdi. Run Run Shaw Hastanesi'nde ortopedi uzmanı Lin Xianfeng'in liderlik ettiği ekip, 'Bone 02' adı verilen yenilikçi bir kemik yapıştırıcısını tanıttı. İstiridyelerden ilham alınarak geliştirilen yapıştırıcı, tek bir enjeksiyonla kırıkları onarabiliyor ve parçalanmış kemik parçalarını üç dakikada yapıştırabiliyor.

Uzmanlar, 150'den fazla hasta üzerinde denenen yapıştırıcının yüksek dayanıklılık gösterdiğini kaydetti. Ürün hem hız hem de kullanım açısından birçok avantaj sağlıyor. Yapıştırıcının metal implantların yerini alma ve enfeksiyon riskini azaltma potansiyeli bulunuyor.