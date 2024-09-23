Çiğli Belediyesi’nde çözümsüzlük ve çalışan krizi: Çöpler sokakta kaldı

Çiğli Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Kaner, ilçede yaşanan çöp krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çiğli Belediyesi'nin çalışanlarına maaşlarını eksik ödemesi ve içerdeki alacakları zamanında vermemesi nedeniyle ilçede büyük bir kriz yaşandığını belirten Kaner, ''Belediyenin mali yönetimindeki bu başarısızlık, Çiğli'de çöp toplama hizmetlerini durma noktasına getirdi. İşçiler, hak ettikleri maaşlarını ve alacaklarını alamadıkları için çöp toplamaya çıkmıyor. Bu durum, Çiğli'nin sokaklarında yığınla çöp birikmesine ve halkın ciddi bir mağduriyet yaşamasına sebep oluyor. Çiğli halkı, çöp yığınlarıyla boğuşurken, belediye işçilerinin emeğini karşılıksız bırakıyor. İşçilerin maaşları eksik ödeniyor, alacakları ise geciktiriliyor. Bir yandan 'Çare CHP' diyerek çözüm iddiasında bulunuyorlar, diğer yandan kendi önlerindeki çöpleri dahi toplayamıyorlar. Harmandalı çöplüğü değil Çiğli çöplüğü karşımızda!" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

KENDİ ÜRETTİKLERİ SORUNLARI BİLE ÇÖZEMEZ HALDELER

Çiğli Belediyesi'nin uzun süredir devam eden mali sıkıntıları, belediyecilik anlayışlarındaki duruşlarını da gösterdiğini ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Kaner, Çiğli Belediyesi'nin bu kriz karşısındaki kayıtsız tavrını eleştirirken, çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışının gerekliliğini vurgulayarak, "Çiğli halkının yaşam kalitesini artıracak, işçinin hakkını koruyacak bir belediyecilik anlayışı yerine, popülist söylemlerle günü kurtarmaya çalışan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Çare CHP dedikleri bu anlayış, kendi ürettikleri sorunları bile çözemez halde," dedi.

TEMEL HİZMETLERİ BİLE YERİNE GETİREMEDİĞİ ORTADA

Çiğli'de yaşanan bu krizin temelinde, CHP'li belediyelerin ekonomik yönetimdeki başarısızlıkları yattığını, işçiler maaşlarını tam olarak alamazken, belediye yönetiminin çözüm üretmek yerine, sorunu göz ardı etmeyi tercih ettiğini ifade eden Özgür Kaner, "Çiğli'ye hizmet etmek iddiasıyla yola çıkanların, temel hizmetleri bile yerine getiremediği ortada. Vatandaşlarımızın en temel beklentisi olan temiz, yaşanabilir bir çevre, bu beceriksiz yönetim tarafından sağlanamamaktadır. Çöp toplamak, bir belediyenin en basit ve asli görevidir. Ancak görüyoruz ki, Çiğli Belediyesi bu sorumluluğunu dahi yerine getirememekte, halkımızı pislik içinde bırakmaktadır.'' dedi.