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Giriş Tarihi: 30.3.2022

Çığlığı duyulmadı

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Çığlığı duyulmadı
İstanbul Esenyurt'ta, 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz'ı 16 yerinden bıçaklayarak öldüren Erdal Dönmez hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Geçen yıl 25 Aralık'ta Kadir Topbaş Parkı'nda yaşanan vahşette Erdal Dönmez, yanında getirdiği bıçakla Meryem Yılmaz'a saldırdı. 16 yerinden bıçaklanan talihsiz kadın hayatını kaybetti. Tutuklanan Dönmez hakkında, "Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianameye göre, Meryem Yılmaz, Dönmez'le 1 yıl önce tanıştı. Dönmez, Yılmaz'a cinayet gününden önce sürekli olarak "Seni öldüreceğim" mesajları gönderdi. Barışmak için çağırdığı parkta ise yanında getirdiği bıçakla öldürdü. İddianamede, acı olayla ilgili çarpıcı bir detay daha yer aldı. Yılmaz'ın öldürülmeden 6 ay önce emniyete giderek, "Erdal Dönmez benim eski sevgilimdir. 5 aydır görüşüyorduk. Ayrılmak istedim ancak kabul etmiyor. 'Benimle evlenmezsen seni öldüreceğim, ikimiz de toprağa gireceğiz' diyerek tehditte bulunuyor. Korkuyorum" diyerek uzaklaştırma kararı istediği ortaya çıktı.

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Çığlığı duyulmadı
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