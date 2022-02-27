Çığlıkları duydum ama hiç birşey yapamadım

OLAY, 13 Şubat Pazar günü sabaha karşı saat 04.45 sıralarında Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Kafeden çıkarak evlerine giden Emine Çöp (28) ve Tuğçe Semiz (22) isimli iki kadının içerisinde olduğu otomobile, kimliği belirsiz kar maskeli iki şahıs 30 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği iki kadın hayatını kaybederken, o sırada başka bir araçta bulunan ve Emine Çöp'ün arkadaşı olduğu öğrenilen Alihan Kaya ise ağır yaralandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü olaya ilişkin özel bir ekip kurdu. Cinayet şubesi dedektifleri, cinayeti çözebilmek ve zanlıları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı. Olaydan yaralı olarak kurtulan Alihan Kaya ise omuriliğine isabet eden kurşun sebebiyle felç kaldı. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlu bir süreçten geçen Kaya, "Tuğçe ve Emine aynı araçta ben ayrı bir araçla ilerliyordum. Yolda herhangi bir takip olayı hissetmedim, normal bir şekilde ilerliyorduk. Işıklara geldiğimizde ben aracımla öndeydim. Emine'nin arabası benim sağ arkamdaydı. Arkama baktığımda silahlı şahsın namluyu uzattığını gördüm. Görür görmez kaçmak için önüme baktım, yüzlerini hatırlamıyorum. Silahlı kişilerin kar maskeli olduklarını olaydan sonra öğrendim. O an mı vuruldum, daha öncesinden mi vuruldum hatırlamıyorum. Kızların çığlığını duydum ama silah sesini duymadım. Korna basa basa oradan kaçtım. 500 metre ileriye kadar kaçtığımı biliyorum. İleriye doğru kaçma sebebim de acil tıp merkezine yetişmekti. Zaten oraya kadar çıkamadım ve ayaklarımı hissetmemeye başladım. Korna çaldığım için bir kişi yanıma geldi. Gözlerim karardığı için yüzünü göremiyordum. O ara bayıldım ve gerisini hatırlamıyorum. Daha sonra gözlerimi hastanede açtım" diye konuştu. İHA