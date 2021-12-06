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Giriş Tarihi: 7.12.2021

Cihan bebek taburcu oldu

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Cihan bebek taburcu oldu
GAZİANTEP'TE, geçtiğimiz hafta babası Yunus G. tarafından defalarca darp edilen ve beyin sarsıntısı geçiren 2 aylık Cihan bebek, hastaneden taburcu edildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından, "Haftaya güzel bir haberle başlayalım; bebeğimiz çok şükür iyileşti, bugün taburcu edildi. Tedavi ve diğer ihtiyaçları evden takip edilecek. Geçmiş olsun" paylaşımında bulundu. Şiddet görüntülerinin ardından Aile Bakanlığı'nın başvurusu üzerine bebek ve annesine polis koruması verildi. Bakanlık yetkililerinin ilgilendiği bebek ve annesi, evlerinde de takipte olacak.

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Cihan bebek taburcu oldu
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