Cihangir’de suikast silahıyla saldırı kamerada: Oğlunu vurduran adamı vurdu

BEYUĞLU ASAYİŞ POLİSİ AYNI GECE YAKALADI

Yapılan çalışmalar sonucunda polis, saldırganın Abdürrahim G. olduğunu belirledi. Kamera görüntülerini tek tek inceleyerek iz süren Beyoğlu polisi, istihbari çalışmalar sonucunda şahsın önce Beşiktaş'a geçtiğini ardından da Sarıyer'deki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarında olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, saldırgan şahsı kaçmasına fırsat vermeden kıskıvrak yakaladı. Şahsı etkisiz hale getiren polis, üst aramasında anahtar şeklinde 2 kez ateş yapabilen suikast silahı ele geçirdi.



OĞLUNU VURDURTTUĞU İÇİN ATEŞ AÇMIŞ

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli ifadesinde vurduğunu itiraf ettiği şahsı, oğlunun vurulmasından sorumlu tuttuğu için yaraladığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Abdürrahim G., "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüpheli şahsın arkadaşıyla birlikte yolda yürürken karşısına çıkan husumetlisine suikast silahı ile peş peşe ateş ettiği görülüyor. Ardından panik yaşandığı ve saldırganın kaçtığı görülüyor.